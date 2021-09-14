أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي أحمد تاشجتيران، إن الوضع الحالي في تركيا بمجالات الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان يكشف أن القطار قد فاتها.

مقال تاشجتيران في موقع “قرار”، يأتي تعليقا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: “آمل ألا تفوت تركيا القطار هذه المرة”.

ذكر تاشجتيران في مقاله أن الرئيس يركز على التقارير التي تعرض عليه ويتجاهل الأصوات الأخرى.

أضاف تاشجتيران أن سر التقدم هو التعليم، الثورة الصناعية، القفزة العلمية والتكنولوجية، وتركيا تفتقد هذا السر، لأن الحلقة المفرغة في مجال التعليم لا يمكن تجاوزها، تركيا لم تنجح في مجال التعليم، وهناك سؤال يطرح نفسه وهو “هل نحن منتج أو مستهلك للعلم والتكنولوجيا حتى في العصر الحديث؟”.

وتابع الكاتب التركي: “البطالة تستهدف الملايين من الناس. نحن نعيش في زمن يعمل فيه خريجو الجامعات كصرافين أو جامعي أوراق. إذا كان التعليم هو محرك التنمية، فهل سيكون على هذا النحو؟”.

وتساءل تاشجتيران قائلا: “هل مؤشراتنا في مجالات الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان علامة على أننا لم نفوت القطار الحديث؟”.