أنقرة (زمان التركية) – تقدم مدير عام خطوط السكك الحديد في تركيا باستقالته من منصبه بعد عشرة أيام من تعيينه بموجب مرسوم رئاسي.

وعقب الاستقالة المفاجئة تم تعيين نائب المدير العام، متين أكباش، خلفا له.

وكان مراد قد تولى منصب المدير العام لخطوط السكك الحديد في الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري بموجب مرسوم رئاسي.

ماذا حدث؟

عقب إرجاء افتتاح خط القطار السريع الواصل بين أنقرة وسيفاس للمرة السادسة بسبب جوانب نقص أقدمت السلطات التركية على إقالة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لخطوط السكك الحديد، علي إحسان أويجون، من منصبه بموجب مرسوم رئاسي صادر بمنتصف الليل وتعيين عبد الكريم مراد، رئيس مجلس إدارة مجموعة صان، خلفا له.

وأثار تعيين مراد جدلا واسعا نظرا لتوقيع اتفاقية خصخصة مع هيئة خطوط السكك الحديد في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي بقيمة 40 مليون يورو وهو ما أثار جدلا بشأن وجود مساعي لخصخصة الهيئة.