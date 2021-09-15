أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير للمعارضة التركية أن معظم اللاجئين السوريين لا يرون أي مستقبل في تركيا وأنهم يرغبون في المغادرة إلى البلدان الغربية إن سمحت الظروف.

قالت البرلمانية جامزه أكوش إلجيزدي، عن حزب الشعب الجمهوري: “التقرير الذي أعددناه يشير إلى أن السوريين يريدون الذهاب إلى الدول الغربية. فوفقًا لعامل سوري، إذا فتحت تركيا حدودها، فإن 90 بالمائة من السوريين هنا سيتجهون إلى الغرب”.

يوجد 27606 طلاب جامعيين سوريين في تركيا، طبقًا لبيانات رسمية، وبحسب تقرير الحزب المعارض فإن هؤلاء الطلاب أيضًا يريدون الهجرة إلى الدول الغربية.

واستشهد التقرير الذي استعرضته إلجزدي بما قاله السوري الذي يدعى أمير، وهو مهندس أغذية، حول أن زملاءه الأتراك يريدون أيضًا السفر إلى الخارج، وأضاف قائلا: “كيف يمكننا العثور على وظيفة في وقت لا يستطيع فيه حتى الأتراك الذين تخرجوا من الجامعة -العمل-؟”

وفقًا لمعهد الإحصاء التركي، شهدت تركيا عام 2019 زيادة بنسبة 2 في المائة في عدد المهاجرينمقارنة بالعام السابق، وغادر البلاد ما مجموعه 330289 شخصًا العام الماضي، تراوحت أعمار 40.8 في المائة منهم ما بين 20 و 34 عامًا.

قوف وراء العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في تركيا.

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، حيث تستضيف حاليًا حوالي 3.6 ملايين لاجئ سوري مسجل إلى جانب ما يقرب من 320.000 شخص من جنسيات أخرى.

وكانت هيئة الإحصاء التركية، نشرت بيانات تشير إلى أن معدل البطالة يبلغ 12 في المائة، وأن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 3.9 مليون، فيما وصفت المعارضة هذه الأرقام بأنها “مضللة”.

أما اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي فرد على هذه البيانات بالقول إن عدد العاطلين عن العمل في تركيا يصل إلى 13 مليون شخص.