أنقرة (زمان التركية) – أزالت المملكة المتحدة، تركيا من قائمتها الحمراء وأدرجتها في قائمة “الدول التي يمكن السفر إليها”.

أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، تخفيف قواعد السفر الدولية وتبسيط قائمة السفر. وفقًا للقرار، ستقوم المملكة المتحدة الآن فقط بتقسيم البلدان إلى فئتين “خضراء” و “حمراء”.

الوزير أعلن إزالة 8 دول من القائمة الحمراء في 22 أكتوبر هي: تركيا، ومصر، وجزر المالديف، وبنغلاديش، وعمان، وسريلانكا، وكينيا، وباكستان.

في السابق، كان على الشخص الذي ذهب إلى بلد على القائمة الحمراء، مثل تركيا، أن يقضي 11 يومًا في بلد على القائمة الصفراء أو الخضراء قبل العودة إلى المملكة المتحدة.

في حالة عدم الذهاب إلى دولة ثالثة، يتعين عليه دفع 2250 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا والدخول في الحجر الصحي الفندقي الإلزامي خلال هذه الفترة.

أولئك الذين ليس لديهم الجنسية البريطانية أو تصريح الإقامة لا يمكنهم القدوم إلى إنجلترا من تركيا.

تم أيضًا إلغاء شرط اختبار PCR المطلوب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم مرتين عند عودتهم إلى المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يتم استبدال هذا باختبارات سريعة.

يذكر أن إبقاء تركيا على القائمة الحمراء طوال موسم الصيف، رغم أن الهند كانت على القائمة الصفراء، ظل موضوعًا للنقاش.

كان العديد من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في المملكة المتحدة وبدون جنسية أو تصريح إقامة يقضون أيضًا 11 يومًا في البلدان المدرجة في القائمة الخضراء أو الصفراء من أجل عدم دخول الحجر الصحي بالفندق.