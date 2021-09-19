إسطنبول (زمان التركية) – منعت السلطات في تركيا السياسي والناشط الأويغوري البارز دولكون عيسى من دخول البلاد.

عيسى وهو رئيس مؤتمر الأويغور العالمي (WUC) أعلن يوم الجمعة أنه اكتشف صدور قرار بحظر دخوله تركيا، وذلك عند وصوله إلى مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة.

عيسى الذي كان زعيما طلابيا سابقا في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في جامعة شينجيانغ قال عبر تغريدة على تويتر إنه تمت إعادة حظر دخوله إلى تركيا مجددا مثل ما حدث في عام 2016.

وأكد عيسى البالغ من العمر 54 عامًا أنه تم ترحيله على الرغم من حكم أصدرته محكمة في أنقرة برفع حظر الدخول بحقه.

يذكر أن الحكومة التركية بدأت تتخذ في السنوات الأخيرة موفقفًا متراجعًا من قضية اضطهاد الصين لسكانها من الأويغور المسلمين ذوي الأصول التركية، بعد أن كانت تؤيد حقوقهم، وذلك خشية تضرر علاقاتها الاقتصادية مع بكين، بحسب مراقبين.

الصين تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيه إبادة جماعية ضد حوالي 12 مليون أويغوري في منطقة شينجيانغ.

وكانت أنقرة وقعت في 2017 معاهدة مع الصين لتسليم المجرمين، مما ترك حوالي 50 ألف أويغوري في تركيا معرضين لخطر الترحيل قسرًا.

وبحسب تقرير لشؤون آسيا الوسطى، اعتقلت السلطات التركية 57 من الأويغور في البلاد عام 2021.