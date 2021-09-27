أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان أن أحد المسؤولين المحليين في حزبه تعرض لهجوم مسلح.

من خلال تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح باباجان أنه تم تنفيذ هجوم مسلح على سيارة حقي ساب، رئيس شعبة حزب الديمقراطية والتقدم في بلدة “كيراز” بولاية إزمير.

وأعرب باباجان عن أمله في العثور على مرتكبي الجريمة والقبض عليهم من أجل محاكمته والكشف عن كل ملابسات الأمر، بمن يقفون وراءه في أسرع وقت ممكن.

وتمنى باباجان الصحة والسلامة والشفاء العاجل للجميع، وعلى رأسهم حقي ساب، داعيًا جميع المسؤولين في حوبه إلى الحيطة والحذر في الوقت الذي لاحت في الأفق احتمالية عقد انتخابات مبكرة.

وأدلت سادا كايا أوسين، رئيسة شعبة حزب الديمقراطية والتقدم في إزمير، ببيانا أدانت خلاله الهجوم، مؤكدة أنهم سيعملون على الكشف عن أهداف وأغراض أولئك الذين نفذوا هذا الهجوم.

يذكر أن عددًا من السياسيين المعارضين تعرضوا لاعتداءات وهجمات مسلحة في السنوات الماضية، بمن فيهم رئيس حزب العشب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وتبين أن غالبية المهاجمين ينتمون إلى منظمة “الذئاب الرمادية” القومية، التي يمثلها في السلك السياسي حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أنهم أفلتوا من قبضة العدل بشكل أو بآخر حتى اليوم.

وكان زعيم المافيا التركي المعروف سادات بكر اعترف بأن من وجه مجموعة من رجاله للاعتداء على مقر صحيفة “حريت” استجابة للأوامر الصادرة إليه من أحد مسؤول في حزب أردوغان.