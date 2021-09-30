أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن محادثاته مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لا تسير دائما بسلاسة.

التقى بوتين وأردوغان في سوتشي في أول لقاء مباشر بينهما منذ تفشي فيروس كورونا. وانتهى الاجتماع، الذي بدأ الساعة 13.25، حوالي الساعة 16.00.

وعقب الاجتماع أدلى بوتين بتصريحات قال فيها إن محادثاته مع نظيره التركي أردوغان، لا تسير دائما بسلاسة، مضيفا أنه مع ذلك يمكن للمؤسسات التركية والروسية ذات الصلة أن تجد توافقًا في الآراء.

وذكر بوتين أن استثمارات تركيا في روسيا بلغت إجمالاً 1.5 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات روسيا في تركيا 6.5 مليار دولار، وتستمر جميع المشاريع الكبرى كما هو مخطط لها.

وأكد بوتين أن التعاون مع تركيا في كاراباخ، عنصر مهم في تحقيق وقف إطلاق النار وفي تحقيق سلام دائم أقوى في المستقبل.

أما الرئيس أردوغان فقال إن الخطوات التي يتخذها مع نظيره بوتين بشأن سوريا لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن السلام يعتمد هناك على العلاقات بين تركيا وروسيا.

وأشار أردوغان إلى أن يعتقد أن هناك فوائد كبيرة في استمرار العلاقات التركية الروسية من خلال تعزيزها يومًا بعد يوم.