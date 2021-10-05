أنقرة (زمان التركية) – قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 9 فلسطينيين في تركيا لا تتوافر أي معلومات عن مكان تواجدهم، فيما تواصل مسؤولين فلسطينيين مع الحكومة التركية للكشف عن مصير المفقودين.

ووفق تقارير فلسطينية أسماء الفلسطينيين المفقودين هم “”مها سرحان، سليمان أبو جبني، عبد الرحمن أبو نافح، سامي البازجي، أحمد القيشافي، سلمان أبو طه، ناهز الكفارنة، محمد سلهب، علاء الدين حمادة”.

وقال محمود شقيق المفقود عبد الرحمن أبو نافح، لوسائل إعلام إن شقيقه اختفى قبل لقائه مباشرة مع عامل عقاري في اسطنبول / بيليك دوزو، معربا عن أسفه لأنه على الرغم من تدخلات الإنتربول والسفارة الفلسطينية في أنقرة، لا توجد معلومات عن مصير أخيه ولا يمكن الوصول إليه.

والتقى القنصل العام التركي في القدس أحمد دمرير مع نائب وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك. وقال إن الفلسطينيين الذين اختفوا في تركيا لم تحتجزهم الشرطة التركية وإنه تم بذل كل الجهود للعثور عليهم.

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السلطات التركية إلى بذل أقصى الجهود للعثور على المفقودين الفلسطينيين.

يذكر أن السلطات في تركيا اعتقلت خلال الاشهر الماضية عددا من الفلسطينيين واتهمتهم بالتجسس لصالح الإمارات.