أنقرة (زمان التركية) – أنفق القصر الرئاسي في تركيا 280 مليون ليرة خلال 5 سنوات، على المطبخ والصيانة وأشياء أخرى.

بحسب تقرير ديوان المحاسبات التركي؛ بين عامي 2015 و 2020، تجاوز إنفاق المجمع الرئاسي 280 مليون ليرة تركية على 12 بندًا.

ووفقا لبيانات الجهاز الرقابي، تم إنفاق 14 مليوناً و341 ألف ليرة مقابل الأدوات المكتبية، و18 مليوناً و768 ألف ليرة للمطبخ، و66 مليوناً و 214 ألف ليرة مصاريف صحية بما في ذلك نفقات الأجهزة الطبية والمختبرات.

الصحة أخذت الحصة الأكبر من النفقات المختارة، وتم إنفاق 51 مليون ليرة على اختبارات فيروس كورونا وشراء الأقنعة، خلال عام 2020.

وبين عامي 2015 و 2020، بلغت تكاليف تنظيف المجمع 22 مليون و 180 ألف ليرة، بينما تم إنفاق 54.2 مليون ليرة على الملابس والخردوات.

وفي الفترة المذكورة، تم دفع ما مجموعه 10 ملايين و 961 ألف ليرة لشراء مبيدات زراعية، و81 ألف ليرة على شراء المواشي، و 728 ألف ليرة على الأعلاف.