أنقرة (زمان التركية) – انهيار الليرة التركية لم يكن أمام الدولار واليورو فقط؛ تراجعت العملة المحلية أمام عملات حتى الدول التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

بعد الدولار، الذي كسر حاجز 9 ليرة تركية، واليورو الذي ارتفع إلى 10.40 ليرة تركية، تراجعت الليرة في مقابل الروبل الروسي والليف البلغاري والبيزو الأرجنتيني.

بلغت خسارة الليرة التركية أمام الروبل الروسي 24.6% خلال عام 2021.

كما انخفضت قيمة الليرة التركية أمام اليوان الصيني بنسبة 22.1% خلال 2021.

والعملات الأخرى التي انخفضت أمامها قيمة الليرة التركية أكثر من غيرها هي كما يلي: الدولار التايواني (21.45 بالمائة)، دولار هونج كونج (19.88 بالمائة)، الروبية الإندونيسية (18.95 بالمائة).

وكانت إحدى التفاصيل المثيرة هو انخفاض قيمة العملة مقابل البيزو الأرجنتيني، الذي كان يعاني من الأزمة الاقتصادية. في عام 2021، انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 2.33٪ مقابل البيزو الأرجنتيني.

تشيلي، التي تعد من بين دول أمريكا الجنوبية، هي أيضًا من بين البلدان التي اكتسبت عملتها قيمة مقابل الليرة.

ومن بين الدول الأوروبية، كانت العملة التي فقدت ليرة تركية أكبر قيمة هي الكرونا التشيكي. واجهت الليرة انخفاضًا بنسبة 17.7 في المائة مقابل الكورونا التشيكية في عام 2021.

وجاءت بعد جمهورية التشيك في المرتبة الثانية الجبهة الهنغارية بنسبة 14.7 في المائة، ثم الليف البلغاري بنسبة 13.9 في المائة، ثم الزلوتي البولندي بنسبة 13.11 في المائة، ثم الليو الروماني بنسبة 12.14 في المائة.