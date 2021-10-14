أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، إن إقدام تركيا على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كان سابقا لأوانه.

قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، بإدراج تركيا في تقرير “تصنيفات الدول في الأسواق الناشئة للربع الرابع 2021”.

المحلل في وكالة فيتش، إريك أريسبي، قال في التقرير إن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر الماضي كان خطوة مبكرة.

خفض البنك المركزي التركي في 23 سبتمبر الماضي سعر الفائدة من 19 إلى 18 بالمئة، وعلى إثر ذلك تجاوز سعر صرف الدولار 9 ليرات.

وأضاف أريسبي أن خفض سعر الفائدة الذي جاء مع التغيير في اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي سيبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.

كما أكد المحلل الاقتصادي أيضًا أن الخطوات المتخذة ستزيد من صعوبة السيطرة على التضخم النقدي الذي يقترب من 20 بالمئة.

تابع إريك أريسبي: “من وجهة نظرنا، فإن خطوة البنك المركزي التركي سابقة للأوان بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم الرئيسية والتضخم الأساسي وتوقعات التضخم المتدهورة. وفي ظل مخاطر عدم استقرار الاقتصاد الكلي ونقاط الضعف الخارجية، هناك مخاطرة كبيرة في أن تفرض الاعتبارات السياسية مزيدًا من التيسير النقدي”.

وأشار محلل فيتش إلى أن موقف تركيا الخارجي لا يزال هشًا بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال تشديد الأوضاع النقدية العالمية، فيما قد يجلب شراء تركيا أسلحة جديدة من روسيا مزيدا من العقوبات.