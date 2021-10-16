أنقرة (زمان التركية) – زعمت حسنية أردوغان البرلمانية التركية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أن زيادة الأسعار في تركيا طفيفة واتهمت المعارضة بتضخيم المسألة.

أردوغان النائبة السابقة عن العدالة والتنمية لفترتين، أدلت بهذه التصريحات خلال حلولها ضيفة على برنامج “تحت المكتب”، على قناة “42”.

قالت حسنية أردوغان، إنه ليس هناك زيادة في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والكهرباء وزيت الوقود، بالقدر الذي تتحدث عنه المعارضة وتحدثت عنه باستمرار.

أردوغان القيادية بالحزب الحاكم، اتهمت المعارضة بأنها متحاملة للغاية على الحكومة.

تابعت النائبة السابقة: “كمثال في العام الماضي، كان سعر وحدة الغاز الطبيعي 1.99، والآن هو 2.33. لقد زاد الغاز الطبيعي، لكنه زاد بنسبة صغيرة. أنظر إلى أوروبا. ارتفع السعر 3 مرات في هولندا والسويد. أسعار الكهرباء هي الأقل في تركيا. الأسعار مضاعفة في البلدان الأوروبية”.

وأكدت النائبة أن المواطنين محقون في الشكوى، لكن زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان سيعالج مشاكلهم، مشيرة إلى أنها تعرف حنان ورحمة وحب أردوغان للأمة التركية وتفانيه في خدمتهم. وفق تصريحها.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا يلامس 20 بالمئة وفق البيانات الرسمية.