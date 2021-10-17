أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أونال دميرتاش، استقدام عمالة صينية للعمل بمناجم الفحم في زوجولداك شمال تركيا.

طرح ديمرتاش أمام البرلمان التركي قضية حركة الإنتاج المتوقفة في محطات الطاقة الحرارية بسبب الارتفاع في أسعار الفحم المستورد، حيث سأل دميرتاش وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، قائلا: “هل هذا ما تقصدونه بالقومية؟”.

عمالة صينية بمدينة تعاني البطالة

دميرتاش سأل وزير الطاقة والموارد الطبيعية إن كانت الشركة الخاصة التي تدير منجم فحم باليك – إناغزي التابعة للجمعية التاريخية، قائلا هل تم: “استقدام عمالة صينية للعمل في المناجم خلال الفترة التي تسجل فيها المدينة معدلات بطالة قياسية؟ هذا أمر مرفوض. توظيف العمالة الصينية في مناجم المدينة سيفاقم الأزمة الاقتصادية والبطالة داخل المدينة”.

وأكد دميرتاش أن زونجولداك هي حوض الفحم الوحيد داخل تركيا وأن إنتاجها من الفحم يبلغ 1.5 مليار طن.

أضاف قائلا: “متوسط إنتاج تركيا من الفحم الصخري يتراوح بين 36 و37 مليون طن سنويا. ويعد الفحم الصخري مصدر طاقة استراتيجي يتم استخدامه في الصناعات الثقيلة ومحطات الطاقة الحرارية والمنازل. أي سياسية قومية هذه تستقدمون عمالة أجنبية في ظل وجود الآلاف من سكان المدينة يعانون من البطالة وهذا الكم الضخم من الفحم الصخري أسفل أراضي المدينة؟”.

وفق بيانات رسمية ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.1 في المئة خلال أغسطس الماضي ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تركيا 3 مليون و965 ألف شخص.