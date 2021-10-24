أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالسبب في تفشي البلطجة والظلم.

كيليتشدارأوغلو قال إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، تولوا السلطة قبل 19 عاما، بزعم محاربة الفساد والفقر والمحظورات، ولكنهم دمروا الأمة.

زعيم المعارضة الذي أشار إلى أن تركيا تعيش في اقتصاد البؤس الكامل، أضاف: “تسبب أردوغان وحزبه في ظهور البلطجة والظلم وأمطار الزيادات، ولذلك سيغادرون السلطة مع هذه الأشياء الثلاثة”.

وذكر كيليتشدار أوغلو أن الحد الأدنى للأجور أقل من حد الجوع، داعيا الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 2825 ليرة تركية إلى 3 آلاف و 49 ليرة تركية، وهو حد الجوع.

وتابع زعيم المعارضة: “الآن هناك الملايين من الفقراء. الآن نحن نتحدث عن الفقر المدقع. هناك نساء يجمعن الطعام من حاويات لأطفالهن. أنا أتحدث عن تركيا في القرن الحادي والعشرين، وليس العصور الوسطى. هناك الآلاف من العائلات التي تعيش في نفايات السوق”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن حزبه سيفوز في الانتخابات بأخلاقه وشعوره بالعدالة، مشيرا إلى أنهم سيركزون على مشاكل جميع المواطنين سواء صوتوا لهم أم لا.