أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يختلق مؤامرات خارجية لتبرير وضع الاقتصاد الحالي.

يأتي ذلك تعليقا على إصدار أردوغان تعليمات بإعلان سفراء 10 دول في تركيا أشخاصاً غير مرغوب بهم في أسرع وقت”، وذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح عثمان كافالا رجل الأعمال المتهم بالتورط في محاولة انقلاب.

ويعتقد أن القرار سيخلق أزمة دبلوماسية كبرى بين تركيا ودول أمريكا وأوروبا.

كيليتشدار أوغلو قال إن: الشخص الذي جر البلاد إلى الهاوية، أمر بإعلان 10 سفراء غير مرغوب فيهم هذه المرة.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن سبب هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أسباب مصطنعة للاقتصاد الذي دمره.

وطالب كيليتشدار أوغلو، الرئيس أردوغان بالنظر إلى طاولات طعام الأتراك ومعاناتهم من الغلاء والاقتصاد الذي دمره.

يذكر أن وزارة الخارجية التركية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب البيان الجماعي الذي يطالب بالإفراج عن عثمان كافالا.