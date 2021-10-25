أنقرة (زمان التركية) – استنكر عدد من النواب في البرلمان الهولندي إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 10 سفراء لدول أجنبية “غير مرغوبين”، ووصفوه بأنه فقد عقله.

رد نواب من العديد من الأحزاب في هولندا بقسوة على تصريح أردوغان بأن 10 سفراء غير مرغوبين، بمن فيهم السفير الهولندي، وطلبوا من حكوماتهم الانتقام.

وقال روبن بريكلمانز، البرلماني عن حزب “في في دي” المسؤول عن الشؤون الخارجية، إن أردوغان أظهر وجهه الحقيقي مرة أخر، مضيفا: “يا لها من خطوة سخيفة وتوتر لا طائل من ورائه لطرد عشرة سفراء”.

فيما قال توم فان دير لي، عضو حزب GroenLinks، عن تصرف اردوغان أنه كان قرارًا غريبًا، ودعا حكومة بلاده إلى الانتقام المناسب.

أما أغنيس مولدر، عضوة البرلمان عن حزب التحالف الديمقراطي المسيحي، فوصفت القرار بأنه “سلوك غير مقبول”.

من ناحية أخرى، وصف ديرك جان إيبينك من حزب JA21 زعيم حزب العدالة والتنمية بأنه “فقد عقله”.