أربيل (زمان التركية)ـ لقى جندي تركي مصرعه في شمال العراق، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديًا آخر أصيب في منطقة عملية “Pençe-Yıldırım مخلب البرق” جراء انفجار عبوة ناسفة.

أضافت الوزارة في بيان يوم الإثنين أن الجندي المصاب نُقل على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

قال البيان “نتمنى رحمة الله على شهيدنا البطل، وتعازينا وصبرنا لأسرته الغالية والقوات المسلحة التركية والأمة، والشفاء العاجل لرفيقنا الجريح”.

وكانت تركيا أعلنت في 12 سبتمبر الماضي مقتل جندي وإصابة آخر جراء اعتداء إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.

الحكومة العراقية تشتكي من العمليات العسكرية التركية المتواصلة منذ نحو عامين، وتعتبرها خرقًا للسيادة الوطنية.

نفذت تركيا منذ عام 2019 سلسلة من الهجمات في شمال العراق، ضد حزب العمال الكردستاني الإرهابي، آخرها هي Pençe-Şimşek وPence-Yıldırım التي تم إطلاقها في أبريل في منطقتي Metina وAvaşin-Basyan، بينما بدأت عمليات Pençe-Kaplan وPence-Kartal في يونيو من العام الماضي.

تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني – الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – كان مسؤولاً طوال 35 عاما عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص.