القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف قرية الرشاد بقضاء المقدادية في محافظة ديالى شرق العراق مخلفا قتلى وجرحى.

وقع الهجوم مساء الثلاثاء، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام يستشعر القلق البالغ ازاء المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في العراق خاصة في أعقاب الانتخابات النيابية في 10 أكتوبر الجاري.

وحذر من التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية على استقرار الوضع الأمني، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والتكاتف من أجل القضاء على البؤر المتبقية لتنظيم داعش الارهابي، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير للعراق وأهله.

وجدد البيان دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الدولة العراقية في هذا الصدد، وتطلعها لأن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الراهنة على الصعيدين الأمني والسياسي، ليستكمل جهوده على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية.