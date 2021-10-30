أنقرة (زمان التركية) – انتقد الكاتب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال مقال بصحيفة بصحيفة “حرييت” المحسوبة على الحكومة.

سيلفي انتقد أردوغان بسبب عرضه خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، مقطع فيديو الاعتداء الذي تم قبل عامين على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

قال سيلفي في مقاله إن استخدام أردوغان للقطات الاعتداء على كيليتشدار أوغلو أثناء مؤتمر لحزبه، كان بكل بساطة خطأ.

وأوضح سيلفي أن الهجوم على زعيم المعارضة أثناء حضوره جنازة أحد الشهداء في أنقرة، كان استفزازا كبيرا، وأن تركيا نجت من كارثة كبيرة، حيث كان بمثابة إعدام لزعيم المعارضة خارج نطاق القضاء في جنازة أحد الشهداء.

وأضاف سيلفي أن الهدف الحقيقي لهجوم على زعيم المعارضة، كان الديمقراطية والسلام الداخلي لتركيا.

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، علق على الواقعة متهما الرئيس رجب طيب أردوغان بالتحريض ضده.

قال كليجدار أوغلو إن عرض أردوغان لتلك اللقطات بمثابة رسالة منه إلى البعض بإنهاء ما لم يفلحوا في إنجازه آنذاك. زعيم المعارضة في تركيا قال موجها الحديث لأردوغان: “لا أخشاك لا أنت ولا أعوانك”.

وقع اعتداء على كليجدار أوغلو عام 2019 من قبل منتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال حضوره جنازة أحد الجنود. الاعتداء جاء نتيجة للاستقطاب السياسي المسئول عنه أردوغان حيث كان شديد الهجوم على المعارضة خلال تلك الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية.