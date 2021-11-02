أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا عسكريا برتبة رقيب بحوزته 42 كيلو جرام من الحشيش للإتجار به، فيما يكشف مجددا عن تورط ضباط الشرطة والجيش في انتشار المخدرات.

وبحسب المعلومات التي نشرتها قوات الدرك في ولاية شانلي أورفا التركية، فإنه تم تتبع سيارة بلوحة “55 AAT 802″، يقودها رقيب يدعى “حنيفي ن”.

وبعد توقيفه وتفتيش السيارة، تم العثور معه على 42 كيلو جرام و100 جرام من الحشيش.

واعترف الرقيب خلال استجوابه، أنه كان يحمل هذه المواد المخدرة لبيعها إلى شخص يدعى “حسن أ”، مقابل 200 ألف ليرة تركية.

وشنت قوات الدرك حملة أمنية، ونجحت في اعتقال “حسن أ”، وبدأت التحقيقات مع المتهمين.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت السلطات في تركيا شرطي وزوجته بتهمة الاتجار بالمخدرات وذلك بعدما سبق وأن قام والي أضنة في عام 2019 بمنحه جائزة تقديرية بفضل النجاح الذي حققه في حملة أمنية ضد تجار المخدرات آنذاك.

أثناء فحص شرطي لهوية ضابط الشرطة جمهور أجارجا في نقطة تفتيش أمنية بطريق أريلي في مدينة قونية، قام أرجاجا، الضابط بمديرية أمن أضنة، بصدم الشرطي بسيارته ولاذ بالفرار.

على الفور قامت عناصر الشرطة بمطاردة سيارة أجارجا وزوجته، ومصادرتها بعدما اصطدمت بسيارة أخرى على الطريق الدائري بمدينة أضنة.

أجارجا لم يسلم نفسه، بل تعارك مع ثلاثة من أفراد الشرطة وأصابهم بكسور في القدم واليد. بعد مقاومة استمرت لفترة طويلة نجحت قوات الشرطة في القبض على الشرطي برفقة زوجته.

عثر على مسدسين برفقة أجارجا، و24 كيلوجرام و600 جرام من المواد المخدرة مقسمة إلى 48 قطعة، قام بإلقائها من السيارة خلال المطاردة.

وجهت للشرطي وزوجته تهمة “الاتجار في المواد المخدرة”.

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية أعلنت وحدة مكافحة جرائم المخدرات أن تركيا أصبحت من المحطات الجديدة لتجارة المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية.