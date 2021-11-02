أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن تركيا تعد من أكثر بلدان العالم انتهاكا لحقوق الصحفيات.

تحالف النساء في الصحافة، سجل انتهاكات ضد الصحفيات، تشمل التهديدات والاعتداءات والمضايقات.

التحالف أصدر تقرير حرية الصحافة لشهر أكتوبر، ليكشف عن تعرض ما لا يقل عن 15 امرأة في تركيا للعنف والتحرش على خلفية أنشطتهن الصحفية في أكتوبر.

وأضاف التقرير أن 12 من الصحفيات، تعرضن للعنف الجسدي أثناء متابعة الأخبار في الميدان. تعرضت صحافيتان للمضايقة بالوسائل القانونية.

وأكد التقرير أن تركيا سجلت أكبر عدد من حالات الانتهاك ضد الصحفيات، مع روسيا وكندا.

وكان من أبرز الفاعليات التي تعرضت خلالها الصحفيات في تركيا لانتهاكات، أثناء تغطية احتجاجات طلاب جامعة “البوسفور”.

وأشار التقرير إلى أنه في أكتوبر، سُجل أكبر عدد من الاعتداءات الجسدية على الصحفيات في جميع أنحاء العالم. تعرضت 19 صحفية على مستوى العالم للاعتداء الجسدي وتدخل الشرطة أثناء تغطيتهن للأخبار في الميدان.