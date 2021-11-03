أنقرة (زمان التركية) -أعلنت اليونان، عزمها التعاون بشكل أوسع مع تركيا، في قضية الهجرة.

وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، ناقش يوم الثلاثاء، قضايا الهجرة مع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو في العاصمة التركية أنقرة.

وقال ميتراكيس في بيان إن تطورات الوضع في أفغانستان تقتضي التعاون الإقليمي بشكل أكثر من السابق، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما “فهم مشترك لمخاطر أزمة الهجرة”.

وأضاف ميتاراكيس: “اتفقنا على الحاجة إلى مزيد من التعاون في إطار الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بعد المحادثة التي جرت بين رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس أردوغان”.

وأكد الوزير اليوناني اعتزام بلاده مواصلة الالتزام بمسؤولياتها تجاه حماية حدود الاتحاد الأوروبي، مع الاحترام المطلق للقانون الدولي.

وتابع: “سندعم جهود تركيا في إطار (الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي) حتى تتمكن من التعامل مع تدفق الهجرة الذي قد ينشأ من أفغانستان”.

يذكر أنه في ربيع عام 2020، سمحت تركيا لعشرات الآلاف من المهاجرين بعبور الحدود البرية مع اليونان، ما دفع أثينا منذ ذلك الحين إلى بناء سياج حديدىي على طول الجزء الصغير من الحدود البرية المشتركة.