أنقرة (زمان التركية) – مع حلول فصل الشتاء، يواجه المواطنون الأتراك، ارتفاعات كبيرة في أسعار الفحم المستخدم في التدفئة.

يؤثر تزايد الطلب بالتزامن مع حلول شهور الشتاء بجانب الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية سلبا، على أسعار مستهلكي الفحم داخل تركيا منذ شهرين.

في سبتمبر/ أيلول الماضي سجل الفحم أعلى زيادة في السلع والخدمات بنسبة زيادة بلغت 33.72 في المئة، كما واصل الارتفاع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بنسبة زيادة بلغت 28.69 في المئة.

وبهذا يصل إجمالي نسبة الزيادات التي شهدتها أسعار الفحم خلال شهرين حوالي 72 في المئة، ففي أغسطس كان سعر الفحم يبلغ 1254.66 ليرة غير أنه ارتفع بحلول أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2159.1 ليرة.

وعلى الصعيد الآخر لم تنعكس الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي على أسعار المستهلك بعد، أما أسعار الفحم والأخشاب فتشهد ارتفاعا منذ شهرين.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع أسعار الأخشاب بنحو 32.6 في المئة خلال الشهرين الماضيين.

هذا وشهدت أسعار المدافئ، ارتفاعا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث زادت خلال الشهر الماضي بنحو 19.32 في المئة ليصل بهذا إجمالي الزيادة في أسعار المدفأة خلال الشهرين الماضيين نحو 31 في المئة.