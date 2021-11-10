القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء التطورات التي سببتها الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم 3 نوفمبر الجاري، والتي أودت بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام إلى وزير خارجية الجزائر، ردا على رسالة الوزير في هذا الموضوع.

وأفاد مصدر مسئول في الأمانة العامة أن الأمين العام أعرب في رسالته عن التعازي للجزائر في ضحايا هذا الحادث المؤسف، كما دعا الاطراف المعنية إلى ضرورة تغليب ضبط النفس وتجنب التصعيد، بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة.

وأضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تبقى على إستعداد لتقديم الدعم لكل جهد يرمي إلى نزع فتيل هذه الأزمة، وتهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، والتي تتطلب تضافر الجهود حفاظا على إستقرار المنطقة ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية التي تصبو إليها الشعوب العربية.