أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الخامسة بين أكثر الاقتصادات هشاشة في العالم.

مؤسسة التصنيف الائتماني Scope Ratings الألمانية، أدرجت 95 دولة تم تصنيفها ضمن الأكثر خطورة لعام 2021.

ووفقا للمؤسسة احتلت تركيا المرتبة الخامسة في قائمة الضعف بعد كولومبيا وزامبيا وأنغولا ولبنان.

ومن بين الدول الأكثر خطورة، يحتل الاقتصاد التركي المرتبة 91 من بين 95 دولة.

وفي تقرير Scope Ratings، كانت تركيا، إلى جانب الأرجنتين، من بين الدول العشر الأكثر خطورة.

وتم إعطاء تصنيفات الهشاشة في التقرير، الذي يشمل 95 دولة، من خلال مراعاة عجز الحساب الجاري والديون الخارجية والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تجتذبها.

ووفقًا للتقرير، فإن السمات المشتركة للدول المعرضة للمخاطر تتمثل في ضعف عملاتها، وزيادة عجز الحساب الجاري، وخطر تدفق رأس المال، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة الديون الخارجية.

من ناحية أخرى، ورد أيضًا في التقرير أنه إذا خفضت البنوك المركزية في البلدان المتقدمة مشترياتها من الأصول ورفعت أسعار الفائدة، فقد تتأثر هذه البلدان سلبًا.