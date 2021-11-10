أنقرة (زمان التركية) – حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، رجال الأعمال والمقاولين الأجانب من المشاركة في مشروع قناة إسطنبول، مشيرا إلى دفع “ثمن باهظ”.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه يخاطب سفراء الدول الأجنبية، فهو لا يريد للأجانب أن يكونوا شركاء في نهب مدينة إسطنبول.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “لم أكتب فقط إلى رجال الأعمال الأتراك، ولكن أيضًا إلى السفارات. أقول لهم جميعا، إنه إذا دخلت شركة أو شخص أو مقاول في مناقصة قناة إسطنبول ونهب إسطنبول، فإنها ستدفع ثمناً باهظاً”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن مشكلة تحالف الشعب الذي يجمع حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية”، هي أن أحدهم يقول إنه قومي، والآخر يقول إنه داس على كل أنواع القومية.

وشدد رئيس حزب الشعب على أنه لا ينبغي لأحد أن يقلق، فلن يسمح حزبهم أبدًا بنهب مصالح تركيا.

كما أشار كيليتشدار أوغلو إلى عصابة الخمسة التي تستحوذ على كل المناقصات في تركيا، حيث أوضح أنهم سيحمون تركيا منهم، متابعا: “لا توجد مشكلة في تركيا لا يمكن حلها، سوف تستمع إلى حزب الشعب الجمهوري المخلص الذي يعد بحل جميع مشاكله. يجب أن تكون السلطة السياسية صادقة في إدارة الدولة”.

يعارض حزب الشعب الجمهوري، إنشاء قناة إسطنبول ويقول إنه مشروع استثماري يستفيد منه المقربين من حزب العدالة والتنمية، وقد يضر بالبيئة.