أنقرة (زمان التركية) – أسند الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا، منصب ممثل تركيا في مجلس “أصحاب اللحى البيضاء”.

خلال قمة الزعماء الأعضاء في مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية في دورتها الثامنة، أعلن أردوغان تعيين يلدريم في هذا المنصب.

وقال أردوغان: “أعتقد أنه بخبرة ومعرفة السيد بن علي يلدريم، سيقدم مساهمات قيمة لعمل المجلس، وخاصة في مجال النقل. أتمنى له كل النجاح في هذه المهمة الهامة التي وكلت إليه”.

بن علي يلدريم قدم استقالته من منصب رئيس البرلمان في عام 2019 من أجل الترشح ضد أكرم إمام أوغلو في انتخابات البلديات، لكنه خسر في إسطنبول، ومنذ ذلك الحين لم يسند له منصب رسمي.

يلديرم كان قد قال خلال أحد اللقاءات السابقة له، إنه يبحث عن عمل.

مجلس “أصحاب اللحى البيضاء” هو طاولة تاريخية، كان يجتمع الحكماء الأتراك حولها في الماضي. ويطلق عليها هذا الاسم، في إشارة إلى الشيب الموجود في لحاهم.

ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء، يتشارون بشكل دوري في القضايا المتعلقة بالأمة التركية.