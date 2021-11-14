أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر العسل في تركيا بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر الكيلو 110 ليرات تركية.

أثرت زيادة درجات حرارة الهواء وانخفاض الموارد المائية بسبب الاحتباس الحراري على إنتاج العسل.

وعزا محللون اقتصاديون سبب ارتفاع سعر العسل إلى عدم وجود إنتاج بالمستوى المطلوب.

وفي الوقت الذي يجد فيه الشعب التركي صعوبة في العثور على عسل عالي الجودة، بدأوا يشتكون أيضا من ارتفاع الأسعار أيضًا.

وبحسب آخر البيانات، فإنه يمكن أن تبدأ أسعار العسل من 70 ليرة تركية وتتجاوز 110 ليرات تركية حسب جودته.

وفي إشارة إلى ارتفاع الأسعار بالتوازي مع انخفاض المحصول، قال منتج العسل كريم كيرازجي: “بسبب الانخفاض السريع في الموارد المائية، يجد النحل صعوبة في العثور على المياه النقية والزهور. وعليه أن يسافر مسافة طويلة. لذلك، لا يمكن للنحلة أن تنتج بالمستوى المطلوب. ونتيجة لذلك، هناك انخفاض في العائد”.

ومن ناحية أخرى، يواجه المستهلكون صعوبة في العثور على عسل عالي الجودة بسبب انخفاض المحصول.