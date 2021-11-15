أنقرة (زمان التركية) – قالت مصادر إماراتية إن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، من المقرر أن يجري زيارة مرتقبة إلى تركيا.

بن زايد، الذي تحدث إلى الرئيس أردوغان عبر الهاتف من قبل، لديه العديد من الموضوعات في حقيبته، خاصة الاقتصاد والعلاقات الثنائية.

وفي مجال الاقتصاد الذي يعد أهم عنصر في حقيبة بن زايد، ستفتح الإمارات طريقا تجاريا إلى تركيا عبر إيران.

ومن خلال ذلك الممر سيصبح النقل، الذي سيستغرق 20 يومًا عن طريق البحر على طريق الشارقة – مرسين عبر قناة السويس، ممكنًا في غضون 6 إلى 8 أيام مع مرور الطريق عبر إيران.

ذكرت مصادر في أنقرة أن الزيارة قد يكون موعدها الأسبوع المقبل (24 نوفمبر).

يذكر أن محمد بن زايد قام بآخر زيارة رسمية إلى تركيا في فبراير العام 2012.

يذكر أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بتقديم دعم قيمته 36.7 مليون درهم (حوالي 10 ملايين دولار) للمناطق المتضررة من حرائق الغابات والفيضانات في تركيا.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، في زيارة جائت بعد سنوات من التوترات السياسية، وأعلن الرئيس التركي عقب هذا اللقاء عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مع تركيا لتجنب حدوث توتر جديد بين البلدين.