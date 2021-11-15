أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هي من طلب منه حزبهم التفاوض مع زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي عبد الله أوجلان في المنفى في سجن جزيرة إمرالي.

يأتي ذلك بينما ينظر القضاء التركي في الوقت الحالي قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي الذي يصوت له 7 ملايين كردي، بزعم أن الحزب متحالف مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وأوضحت بولدان أن النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المسجون، إدريس بالوكين، ذهب إلى جزيرة إمرالي وجبال قنديل بموافقة الحكومة وإذنها، إلا أنها اعتقلته بعد ذلك للسبب ذاته.

شددت رئيسة الحزب الكردي على أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي لم يذهبوا إلى سجن إمرالي حيث يقبع زعيم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، من تلقاء أنفسهم، بل بأوامر من حكومة أردوغان.

واتهمت بولدان الرئيس أردوغان بإنهاء مفاوضات السلام مع الأكراد، مشيرة إلى أن الأسماء المشاركة في هذه المفاوضات قد تم تقديمها للمحاكمة أيضًا.

واتهمت بولدان أردوغان بمعاداة الأكراد، ومناهضته لهم، ومعاداة للديمقراطية، وأكدت أنه “لا يريد أن يأتي السلام إلى هذا البلد”.

كما أشارت بولدان إلى أن “كل العروض التي يسعى لها أردوغان مع الأكراد، سببها قلقه من خسارة مقعده”.