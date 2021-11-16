أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني فالي أغبابا، عضو حزب الشعب الجمهوري، عن ضبط 5 آلاف مخدرات في مبنى مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بمحافظة ملاطية.

قدم أغبابا استجوابا في البرلمان التركي، طالب خلاله داريا يانيك وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بالعليق على ضبط 5 آلاف حبة مخدرة في مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وأوضح أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن “ف.د” الذي كان يعمل سائقًا خاصًا لمدير مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية بمقاطعة مالطية، ضبط بحوزته 5 آلاف حبة مخدرة اصطناعية.

وقيَّم أغبابا الواقعة في استجوابه على أنها “فضيحة”؛ وقال “لو كان في بلد آخر، لاهتزت الأرض، ولكن لم يتحرك أحد في بلدنا”.

وتابع أغبابا: “في حين أن وجود 5000 حبة مخدرات اصطناعية في مبنى مديرية مقاطعة مالطية هو فضيحة في حد ذاتها، فإن استمرار مدير المؤسسة في العمل هو جانب آخر من جوانب الفضيحة. هل تم فتح تحقيق ضد مدير مؤسسة الأسرة والخدمات الاجتماعية الذي تم القبض على سائقه الخاص في 31 أكتوبر 2021 من قبل وزارتكم بتهمة الاتجار بالمخدرات؟”.

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية أعلنت وحدة مكافحة جرائم المخدرات أن تركيا أصبحت من المحطات الجديدة لتجارة المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية.