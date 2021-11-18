أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر الدولار إلى نحو 11 ليرة في آخر تعاملات أسعار الصرف مساء أمس الأربعاء.

انهيار سعر صرف الليرة جاء بعد تصريحات الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بشأن قرار سعر الفائدة في اجتماع مجموعة حزبه.

وقال أردوغان إن الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة، مشيرا إلى أنهم سيزيلون عناء الفائدة من ظهر الأمة التركية.

وبشأن قرار سعر الفائدة الذي سيعلنه البنك المركزي اليوم، قال أردوغان: “أليس البنك المركزي مستقلا؟ ليقرر بشكل مستقل”، مؤكدا أنهم لن يسحقوا الأمة التركية من أجل الفائدة.

بعد هذه التصريحات، تسارع انخفاض قيمة الليرة التركية، حيث ارتفع الدولار إلى 10.63، في حين تجاوز اليورو 12 ليرة.

واصل الدولار الارتفاع أمام الليرة صباح اليوم أيضًا، حيث قفز الدولار إلى 10.88 ليرة، في حين أن المراقبين يؤكدون أن سعره في السوق أعلى بكثير من هذا الرقم.