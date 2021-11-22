أنقرة (زمان التركية) – هزم فريق فنربخشه التركي نظيره غلطة سراي، بهدفين مقابل هدف.

المباراة التي شهدها استاد ناف بمدينة إسطنبول، تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل هدفي فنربخشه مسعود أوزيل في الدقيقة 31، ميغيل كرسبو في الدقيقة 94.

أما هدف غلطة سراي الوحيد فسجله محمد كريم أكتورغلو في الدقيقة 16.

وخلال المباراة حصل مارسيل تيسراند من فريق فناربهتشه على كارت أحمر.

وكانت نسبة استحواذ غلطة سراي في المباراة 58%.

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشه المركز الخامس، بإجمالي نقاط 23.

أما غلطة سراي فيأتي في المركز الثامن بإجمالي نقاط 21.