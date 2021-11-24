أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن سعر الصرف في تركيا أصبح أسرع من عداد الكهرباء.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال مؤتمر صحفي له مع رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، تعليقا على انهيار سعر الصرف في تركيا.

وتعليقا عى تجاوز سعر صرف الدولار في تركيا 13 ليرة، وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه لم يرى مثل هذه الصورة في انهيار الصرف من قبل، فتركيا وصلت إلى مرحلة أصبح فيها سعر الصرف أسرع من عداد الكهرباء.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “هل يمكن تسليم الجمهورية التركية لشخص واحد؟ مثل هذا التقليد الحكومي لم يكن موجودًا على الإطلاق منذ عصر -الإمبراطور- مودو شانيو. لا تستطيع المؤسسة المسؤولة عن استقرار الأسعار ضمان استقرار الأسعار. وأخذت سلطته فمن أخذها؟ لقد أخذها أردوغان بمرسوم”.

كما أكد زعيم المعارضة أن الحكومة بهذه العقلية، لا يمكنهم حل مشاكل تركيا، فليس لديهم القدرة على ذلك.

وشدد كيليتشدار أوغلو على أن تركيا تمر حاليا بإحدى أعمق أزماتها، ولا تملك الحكومة إلا إلقاء اللوم على القوى الأجنبية.

كما طالب دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.