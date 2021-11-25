أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، من الاحتفاء الكبير للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد سنوات من العداوة واتهام الإمارات بتدبير محاولة انقلاب 2016.

وكان أردوغان قد استقبل بن زايد يوم الأربعاء بمراسم رئاسية في العاصمة التركية، أنقرة. وشهد اللقاء توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة.

أشار كيليجدار أوغلو إلى تغيير موقف أردوغان، قائلا في تغريدة: “جاء ولي عهد الإمارات فسارع أردوغان باستقباله. ماذا حدث لرابعة والإخوان؟ لطالما لت إن كل شيء يتعلق بالقصر الرئاسي مجرد أكذوبة وخداع. وعندما يتعلق الأمر بالنقود سرعان ما يتخلون عن مواقفهم. المسلمون الحقيقيون لن يدعموا ذلك القصر الرئاسي”.

يشار إلى أن الإمارات أعلنت عن استثمار 10 ملايين دولار في تركيا.

وبينما تحتضن تركيا عناصر جماعة الإخوان المسلمين خاصة المصريين الذين كانوا معتصمين في ميدان رابعة، تعادي الإمارات الإخوان وتصنفهم تنظيما إرهابيًا.