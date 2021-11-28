أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة “رويترز” الإخبارية، أن يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر نوفمبر 3 بالمئة.

وفق نتائج مسح للوكالة حول معدل التضخم النقدي لشهر نوفمبر / تشرين الثاني بمشاركة 15 اقتصاديًا، هناك احتمالية بأن معدل التضخم، سيرتفع إلى 21.06.

وبحسب نتائج المسح، تتراوح توقعات التضخم السنوية لشهر نوفمبر بين 19.3 بالمئة و 21.06 بالمئة. تتراوح توقعات التضخم الشهرية بين 1.8 في المائة و 3.3 في المائة.

وأوضحت الوكالة أن انخفاض قيمة الليرة التركية بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة، أثر سلبا على المواطنين الأتراك من حيث ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وفي المسح، تمت الإشارة إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية المصنعة مثل الخبز، والزيادة في أسعار الإيجارات والانخفاض المستمر لقيمة الليرة، استمرت في زيادة التضخم مع تأثيرات المرور المتأخرة التي انتشرت عبر القطاعات.

بيانات التضخم الرسمية في أكتوبر الماضي كانت 19.89 في المائة سنويًا، في حين أن مجموعة أبحاث التضخم ENAG المستقلة، التي شكلها أكاديميون، قالت إن التضخم السنوي يبلغ 49.87 في المائة.