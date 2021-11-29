أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 17 متظاهرًا في العاصمة أنقرة، احتجوا ليلا على غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.

أردا مجموعة من الأشخاص التجمع مساء الأحد أمام بلدية تشانقايا في العاصمة أنقرة، للاحتجاج على الغلاء وصعوبة المعيشة، ولكن الشرطة منعتهم.

منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى نقطة التجمع أمام البلدية باستخدام العنف، واعتقلت 17 شخصا من المجموعات الصغيرة التي تمكنت من التسلل لمبنى البلدية.

ومن بين المعتقلين الصحفي التركي أوزنور دايار، وتمت مصادرة الكاميرا الخاصة به.

مظاهرات الأحد تأتي امتدادا لمظاهرات خرجت يوم الثلاثاء الماضي في أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى طالبت باستقالة الحكومة، احتجاجا على التراجع العنيف في قيمة الليرة، حيث سجل يومها الدولار 13.45 ليرة. على خلفية تلك الاحتجاجات اعتقل من إسطنبول وحدها 70 شخصا بينهم 24 امرأة.

من جهة أخرى حذر البرلماني جوكان زيبيك، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، من أن تركيا ستواجه صعوبات في توفير الدقيق واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان في الفترة المقبلة، بسبب أن نفقات الإنتاج الزراعي وتربية المواشي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على العملة الأجنبية، التي تشهد ارتفاعا مستمرا أمام الليرة التركية كل يوم.