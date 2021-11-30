أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس اتحاد الشرطة التركي فاروق سيزار، عن انتحار 100 ضابط شرطة خلال عام 2021 الجاري.

تصريحات سيزار جاءت من خلال تدونية على تويتر، حيث قال: “للأسف، في عام 2021، فقد 100 من زملائنا حياتهم من خلال قتل أنفسهم”.

وأوضح سيزار أن هذا العام حدث فيه أكبر عدد من حالات الانتحار لرجال الشرطة.

وأضاف سيزار أن سبب الانتحار هو ظروف العمل الصعبة.

كما أشار رئيس اتحاد الشرطة إلى أن الأمن التركي يعرف الأرقام الحقيقة لعدد المنتحرين من رجال الشرطة، مطالبا إياهم بالكشف عنها.

وقالت تقارير سابقة إن الضغوط النفسية التي يتعرض لها ضباط الشرطة في تركيا، بسبب قرارات الاعتقال والملاحقة المتزايدة في السنوات الأخيرة، تدفع عددا منهم للاستقالة أو الانتحار.