أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق فنربخشة التركي مع نظيره جوزتبه، بهدف مقابل هدف.

المباراة التي شهدها استاد جوزتبه جورسال أكسال، تأتي ضمن فاعليات الأسبوع الـ14 من الدوري التركي الممتاز.

وأحرز هدف جوزتبه أديس جاهوفيتش في الدقيقة 40.

أما فنربخشة فأحرز هدفه بواسطة سيردار دورسون في الدقيقة 88.

وخلال المباراة حصل فيليب نوفاك من فنربخشة على كارت أحمر.

وكانت نسبة استحواذ فنربخشة في المباراة 59%.

وبهذه النتيجة احتل فنربخشة المركز الرابع في قائمة الدوري بإجمالي 24 نقطة.

أما جوزتبه فيحتل المركز الـ16، بإجمالي 11 نقطة.