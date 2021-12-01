أنقرة (زمان التركية) – تجاوز حد الجوع في تركيا 3 آلاف ليرة، والفقر 13 الف ليرة.

وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد، قامت بحساب حد الجوع، ووفقا للنتائج فقد ارتفع حد الفقر بمقدار 182 ليرة تركية في نوفمبر.

حد الجوع يتم احتسابه على أساس كمية الطعام التي يجب أن تستهلكها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي، والنفقات التي يجب أن تفي باحتياجات أخرى بالإضافة إلى الغذاء.

وفي نوفمبر، عندما ارتفع حد الجوع إلى 3 آلاف 890 ليرة، تم تسجيل الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية على 9 آلاف 207 ليرة.

وبذلك ارتفع حد الفقر إلى 13 ألفاً و 97 ليرة بزيادة إجمالية قدرها 1910 ليرة في الأحد عشر شهراً الأولى من العام.

يذكر أنه سيعقد الاجتماع الأول للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور غدًا، في وقت تذوب فيه الليرة التركية وترتفع الأسعار، تكتسب المفاوضات أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، حيث يتقاضى ما يقرب من نصف العمال المسجلين حدًا أدنى للأجور.