أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية تصاعد التوترات مع أوكرانيا.

الكرملين قال إن الاتصال الهاتفي بين بوتين وأردوغان، جاء بناء على طلب تركي، وتضمن مناقشة الطائرات المسيرة التركية من Bayraktar TB2 المستخدمة من قبل أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية TASS أن بوتين اتهم أوكرانيا بارتكاب أعامل عسكرية استفزازية، كاستخدام الطائرات المسيرة التركية ضد القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

وأكد بوتين أن الإدارة الأوكرانية تتبع موقفا هدّاما وأنها انتهكت بروتكول مينسك الذي تم التوصل إليه لإنهاء المواجهات في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة تخلي إدارة كييف عن محاولات استخدام القوة العسكرية في منطقة دونباس الواقعة في شرق البلاد.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد أعلنت رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم استخدامها الطائرات المسيرة من طراز بيركتار تي بي 2 التي حصلت عليها من تركيا ضد الجماعات الانفصالية في شرق البلاد وهو ما أثار سخط الجانب الروسي.

وأضاف الكرملين في بيانه أن بوتين سأل أردوغان عن لقائه مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي عقد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بمدينة سوتشي.

وذكر الكرملين في بيانه أن أردوغان أبلغ بوتين أن علييف وباشينيان أكدا على استعدادهما للتعاون لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، ووضع آلية لتحديد حدود البلدين بالمنطقة مفيدا أن أذربيجان وأرمينيا عازمتان على حل القضايا اليومية في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل.

وكانت وكالة بلومبيرج، ذكرت أن تركيا صدرت إلى أوكرانيا طائرات مسيرة من طرازة Bayraktar TB2 أكثر من العدد المعلن، فيما يغض المجتمع الدولي الطرف في ظل دعم روسيا للانفصاليين على الحدود الأوكرانية.

استنادًا إلى عدد من المصادر الحكومية في أنقرة أوضحت بلومبيرج أن تركيا باعت العديد من الطائرات المسيرة بجانب صواريخ ومحطات مراقبة على أوكرانيا منذ عام 2019 وأنها تلقت مؤخرًا طلبا بتوفير نحو 24 طائرة مسيرة على الأقل.

التعاون بمجالي الطاقة والزراعة

وخلال الاتصال الهاتفي تطرق الطرفان إلى التعاون في مجالي الطاقة والزراعة، حيث قرر كل من أردوغان وبوتين إصدار تعليماتهم إلى الجهات المختصة لبدء الاستعدادات لعقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون التركي الروسي مطلع العام القادم.

من جانبها أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول الاتصال، أوضحت خلاله أن الطرفين بحثا التطورات بين أذربيجان وأرمينيا والقضايا الإقليمية وعلى رأسها أوكرانيا وسوريا وليبيا.