أنقرة (زمان التركية) – حظي مقطع فيديو لمتقاعد تركي يبكي بسبب الخبز بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهو الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة، ظهر خلاله المتقاعد إسماعيل إروغلو باكيا وهو يقول إنه ذهب لشراء خبز اليوم السابق -رخيص الثمن- من أمام أحد المصانع، وإنه قال للحارس إنه يشتري الخبز من أجل الدواجن.

وأضاف أرأوغلو: “خجلت من الحارس، في الحقيقة اشتريته لكي أتناوله مع زوجتي”.

وأوضح المتقاعد أن يتلقى شهريا 1500 ليرة فقط، مشيرا إلى أنه قدم طلبات عمل إلى العديد من الأماكن من أجل كسب المزيد من النقود، ولكنه لم ينجح في ذلك.

"Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim eşimle beraber oturduk yedik" diyen yurttaş gözyaşlarını tutamadı.. pic.twitter.com/WmERWtEPPA — medyablok (@medyablok) December 5, 2021

وارتفع سعر رغيف الخبز في إسطنبول الشهر الماضي إلى 2.50 ليرة تركية، وفي العاصمة أنقرة إلى 2.25 ليرة في ظل قلق من أن يزعزع القرار موازنة الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأسفر التراجع الحاد في قيمة الليرة عن ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات من بينها الدقيق. وكان لارتفاع سعر الدقيق دورا في إقرار زيادة بسعر رغيف خبز. فقبل ثلاثة أشهر كان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام يتراوح بين 150 و160 ليرة غير أنه ارتفع خلال فترة قصيرة إلى 350 ليرة.