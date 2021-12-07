أنقرة (زمان التركية) – أفاد مسؤول تركي وآخر خليجي مطلعان على جدول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر أن الجانب التركي والسعودي أجريا مباحثات بناء على طلب أردوغان للقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الدوحة. وفق وكالة رويترز.

وكان عام 2017 شهد آخر لقاء بين أردوغان وبن سلمان.

وتبين أن أردوغان سعى في إطار زيارته إلى قطر، التي بدأت الاثنين وستستمر لمدة يومين، لتدبير لقاء مع بن سلمان الذي سيزور الدوحة يوم غدا، الأربعاء، غير أن هذا اللقاء لن يتحقق نظرا لعدم توافقه مع الجدول الزمني للزيارة.

ونقلت رويترز عن مسؤول تركي رفض الإفصاح عن اسمه القول إن هذا اللقاء المباشر قد لا يُعقد هذا الأسبوع غير أن أردوغان وولي العهد السعودي قد يجتمعان قريبا.

وأشار المسؤول التركي إلى وجود العديد من الفرص للتعاون أثناء حل المشكلات الإقليمية العالقة.

جدير بالذكر أن أردوغان وولي العهد السعودي لم يجتمعا منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وفي تصريحاته عقب تصفية المخابرات السعودية لخاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 ذكر أردوغان أن التعليمات بتصفية خاشقجي صدرت من أعلى المستويات في الحكومة السعودية في إشارة ضمنية إلى ولي العهد.

وفي فبراير/ شباط أصدرت المخابرات الأمريكية تقريرها حول واقعة اغتيال خاشقجي، حيث أوضحت المخابرات الأمريكية في تقريرها أن ولي العهد صدّق بنفسه على عملية الاغتيال.