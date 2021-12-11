أنقرة (زمان التركية) – قال المفكر الإسلامي التركي، محمد فتح الله كولن، ملهم حركة الخدمة، إن احترام حقوق الإنسان هو احترام للخالق سبحانه وتعالى.

تصريحات كولن جاءت في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نشرتها منظمة “التحالف من أجل القيم المشتركة”، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وأوضح كولن في رسالته أن حقوق الإنسان هي الحقوق التي أعطاها الله للإنسان الذي خلقه، ولا سلطان لأحد على إزالتها أو التعدي عليها.

وأضاف: “احترام الإنسان هو أيضًا احترام للخالق سبحانه وتعالى. إن عدم احترام حقوق الإنسان واحتقارها وانتهاكها هو عدم احترام وتمرد على الخالق”.

كولن الذي تستقي من فكره حركة الخدمة المدنية، أكد على ضرورة أن يكون كل إنسان حساسًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أينما كان في العالم، تمامًا كما يحمي حقوقه.

وتابع كولن: “اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. اليوم الذي برزت فيه حقوق الإنسان وأدينت جميع انتهاكات حقوق الإنسان. اليوم الذي يتم فيه التذكير بأن عالمًا أكثر ملاءمة للعيش حيث تسود العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين الناس أمر ممكن”.

كما أشار كولن إلى الانتهاكات التي تعرض لها متعاطفون مع حركة الخدمة في تركيا، حيث قال: “يرى العالم أجمع أن متطوعي الخدمة الذين عانوا من كل هذه الفظائع في وطنهم وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يتركوا ولائهم للسلام والقانون رغم هذه الفترة العصيبة. أعيش آلامهم حتى النخاع من عظامي، وأعتقد أن هذه الفترة العصيبة لن تفصلهم عن طريق خدمة الإنسانية”.

وذكر كولن أن العالم يمر بفترة صعبة، حيث يتم تجاهل القيم العالمية للإنسانية وتتعرض حقوق الإنسان للهجوم في مناطق جغرافية مختلفة من العالم.

وفي نهاية رسالته قال كولن: “أدعو الله العلي القدير أن يكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان وسيلة جديدة للبشرية جمعاء للسعي وبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية وتعزيز الحقوق الممنوحة للإنسان منذ ولادته”.