(زمان التركية) – طمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن الوضع في أوكرانيا خلال لقائهما الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي، وفق تصريح صادر عن الكرملين.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الأحد إن الرئيس بوتين أوضح لنظيره جو بايدن خلال قمتهما بالفيديو أن القوات الروسية منتشرة على الأراضي الروسية، وليس أوكرانيا، ولا تشكل تهديدًا لأي شخص.

وبحسب بيسكوف، شدد بوتين على أن الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن القوات الروسية المتمركزة داخل حدود البلاد بينما تبعد آلاف الكيلومترات عن الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في شرح مفصل للمكالمة التي جرت يوم الثلاثاء بين بوتين وبايدن، إن المحادثة كانت “محترمة”، مضيفًا أن “القصص المخيفة” التي أثارتها وسائل الإعلام الأمريكية والتي حاول بايدن “تخويف” بوتين بشانها لم تكن صحيحة. وفق وكالة (سبوتنيك الروسية).

وخلال الاتصال الهاتفي يوم الثلاثاء، شدد بوتين على أن “الخطوط الحمراء” بالنسبة لموسكو تشمل توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.

وتعليقًا على مزاعم “الغزو الروسي” لأوكرانيا، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الأمريكيين “أنفسهم” وقعوا في فخ “حملة الأخبار الكاذبة” ويعتقدون أنها صحيحة.

أكدت روسيا عدة مرات أنها لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا. وبينما أعربت الدول الغربية عن مخاوفها بشأن “حشد القوات” الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، قال الكرملين إن حلف شمال الأطلسي أثار مخاوف في موسكو أثناء نقل معداته العسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف: “نحن نتحدث عن أراضينا، أراضي الاتحاد الروسي. وعن أوروبا، التي هي موطننا المشترك. الأمريكيون على الجانب الآخر من المحيط، وهذا ما قصده الرئيس [فلاديمير بوتين]”. “وبالطبع، فإن إثارة التوترات المعلوماتية […] هدفه فقط زيادة شيطنة روسيا ووضعها كمعتد محتمل”.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين، وعد بوتين بايدن بأن يلتقي الرئيسان مرة أخرى وأن الرئيس الروسي يرغب بشدة في حدوث ذلك.