أنقرة (زمان التركية) – سجل الدولار صباح اليوم رقما قياسيا جديدا أمام الليرة وذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي حول سعر الفائدة.

وكان الدولار قد سجل بالأمس 14.83 ليرة غير أنه سرعان ما بلغ 15.28 ليرة في مستهل تعاملات اليوم في ظل ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

واستهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 14.79 ليرة ومن ثم أخذ في الارتفاع مسجلا 15.2853 ليرة، بينما تخطى اليورو 17 ليرة.

وستعقد لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الأخير لعام 2021، حيث ستكشف اللجنة خلال هذا الاجتماع عن موقفها بشأن سعر الفائدة في ظل توقعات بإقرارها تراجعا جديدا في سعر الفائدة بنحو 100 نقطة.

تدخل البنك المركزي في سعر الصرف للمرة الرابعة

وكان البنك المركزي التركي قد تدخل مباشرة للمرة الرابعة في سعر الصرف يوم الاثنين الماضي في محاولة منه لخفض سعر الدولار أمام الليرة إلى ما دون حاجز 14 ليرة.

وبحلول منتصف يوم الثلاثاء عاود الدولار الارتفاع من جديد ليواصل ارتفاعه الجنوني يوم الأربعاء مسجلا 14.80 ليرة.

تراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها خلال 21 عاما

ومنذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري ارتفع الدولار أمام الليرة بنحو 8 في المئة وذلك بعدما سجل ارتفاعا بنحو 40 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بداية العام الجاري فقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار لتسجل بهذا أكبر تراجع في قيمتها على الصعيد السنوي منذ عام 2001.