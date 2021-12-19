القاهرة (زمان التركية)ــ شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد في افتتاح أول قمة للغة العربية في معرض إكسبو 2020 دبي،التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأمانة العامة أفادت أن جامعة الدول العربية تشارك كضيف شرف في هذه القمة التي تعقد لأول مرة على مستوى حكومي رفيع، تقديرا لجهودها و دورها في نشر اللغة العربية و صونها.

ألقى أبو الغيط كلمة في الافتتاح ذكّر في مستهلها بأن جامعة الدول العربية تستمد اسمها من العربية لأنها عنوان لوحدة الشعور ووعي الشعوب، مشيرا إلى أن أول اتفاقية وضعتها الجامعة مباشرة بعد تأسيسها كانت المعاهدة الثقافية نهاية عام 1945، إذ شكلت النواة الأولى لإطلاق مسار تعاوني يُعنى بتعزيز العربية و دعمها.

أبو الغيط اكد أن اللغة العربية هي الركن الأهم في وحدة هذه الأمة ونواة ثقافتها، مضيفا بأنها تتجاوز عنصري الدين والعرق، إذ صهرت عبر تاريخها المتجذر ثقافات مختلفة في ثقافة واحدة جامعة.

أبو الغيط أشاد في حديثه بتقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا إياه إنجازا مهما لدعم اللغة العربية.

الأمين العام أشار في ختام كلمته إلى مبادرة شهر اللغة العربية المقرر إقامته بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية خلال الفترة من 21 فبراير إلى 22 مارس 2022 تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية، داعيا كل محبي اللغة العربية إلى التعاون لإنجاحه.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأمين العام شارك أيضا في جلسة حوارية التي تلت جلسة افتتاح القمة، حيث حاوره السيد علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بشأن حال اللغة العربية و مستقبلها و عوامل النهوض بها.