أنقرة (زمان التركية) – حاول رئيس وزراء تركيا السابق، بن علي يلدريم، تبرير عدم قدرة الحكومة على السيطرة على التضخم النقدي، بالإشارة إلى أن العالم كله واقع في تلك المشكلة.

يلدريم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، قال إنه بعد انتشار كورونا، لم يعد من الممكن التحكم في الأسعار في جميع أنحاء العالم. وقال، ارتفع التضخم إلى 7 بالمائة في أمريكا. في أوروبا، تجاوز 6٪. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن نظام العالم قد تعطل خلال وباء كورونا.

يأتي ذلك بينما تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 21 بالمئة، ما يعني أنه ليس هناك مجال للمقارنة مع الدول التي طرحها بن علي يلدريم.

وذكر يلدريم خلال “اجتماع استشاري لتقييم أداء رؤساء الأحياء” من حزب العدالة والتنمية، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، اتخذت إجراءات واحدة تلو الأخرى للتغلب على الغلاء بأقل ضرر، مضيفا:تم دعم صغار التجار، ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، وتقليل العبء الضريبي، وتطبيق حظر على الفصل، وما إلى ذلك. هذه ليست سوى بعض الإجراءات المتخذة. بالطبع، عندما يكون لدينا المزيد من الفرص ، سنعطي ونعطي المزيد “.

وخلال حديثه، أشار يلدريم إلى أهمية مدينة إسطنبول التي خسر في الفوز بها خلالا الانتخابات البلدية، وقال: “انتخابات اسطنبول اظهرت لنا مدى أهمية رؤساء الأحياء. لذلك نحن نعلم أهمية هذه المسؤولية”.

وأنهى يلدريم تصريحاته بالقول: “الملحمة التي سنكتبها مرة أخرى على الطريق سيوقعها رؤساء الأحياء. أنا أؤمن بهذا بكل إخلاص”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر مؤخرًا قرارا بمضاعفة الحد الأدنى للأجور، في ظل ارتفاع التضخم النقدي إلى 21.31٪، وتراجع قيمة الليرة بشدة أمام العملات الأجنبية إذ سجل الدولار 16.40 ليرة مع إصرار أردوغان على خفض الفائدة التي تبلغ حاليا 14 بالمئة بعد أن كانت 19 بالمئة.

نتيجة لذلك، تتزايد مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ويصر على إجراءها بموعدها عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.