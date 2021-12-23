أنقرة (زمان التركية) – ذكرت مجلة “فاينانشيال تايمز” الاقتصادية، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض بمقدار 5.9 مليار دولار في أول يومين من هذا الأسبوع.

تحليل “فاينانشيال تايمز” الخاص بتركيا، ذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفض بمقدار 5.9 مليار دولار في أول يومين من هذا الأسبوع إلى 5.1 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن تراجع احتياطي تركيا من العملات الأجنبية، يظهر أن التدخلات القوية تساعد الليرة على التعافي من المستويات الدنيا التي وصلتها.

وتتابع الصحيفة: “تراجعت الليرة بشكل كبير بعد سلسلة التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، لكنها ارتفعت بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة ادخار جديدة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الاحتفاظ بودائع بالليرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي التركي لم يعلن عن أي تدخل رسمي هذا الأسبوع وامتنع عن التعليق على ما إذا كان قد باع الدولار لدعم الليرة في الأيام الأخيرة.