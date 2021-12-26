أنقرة(زمان التركية) – تصنف مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا نظام الودائع لأجل الذي شجع الرئيس رجب طيب أردوغان على التوسع فيه لدعم العملة المحلية، بأنه محرم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

في إجابتها على سؤال حول الموضوع، قالت رئاسة الشؤون الدينية: “الودائع لأجل بالليرة التركية تتضمن فائدة من البنك وهذا أمر محظور ومرفوض من الناحية الدينية”.

وكانت وزارة الخزانة التركية أعلنت عن “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” لآجال 3 و6 و9 أشهر والتي تحمي المودع بالليرة من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، والحصول على الفائدة المعلنة، مضافا لها فرق سعر صرف الدولار بين وقت الإيداع والسحب.